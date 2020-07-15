Türkiye'de Koronavirüs | 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni tanı kondu

T24 Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 17 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 947 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 419'a, vaka sayısı 215 bin 940'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"1.000’in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan’da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor"