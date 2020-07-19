Türkiye'de Koronavirüs | 16 kişi hayatını kaybetti, 924 yeni tanı kondu

T24 Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 924 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 491'e, vaka sayısı 219 bin 641'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle: