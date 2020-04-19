Türkiye'de Koronavirüs | 127 kişi daha hayatını kaybetti, 3 bin 977 yeni tanı kondu; toplam ölüm sayısı 2 bin 17'ye; vaka sayısı 86 bin 306'ya yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs nedeniyle 127 kişinin daha hayatını kaybettiğini 3 bin 977 kişiye daha tanı konduğunu açıkladı. Böylece Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 17'ye; vaka sayısı 86 bin 306'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Koca, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın."