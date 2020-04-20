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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 123 kişi daha hayatını kaybetti, 4 bin 674 yeni tanı kondu; toplam ölüm sayısı 2 bin 140'a; vaka sayısı 90 bin 980'e yükseldi

20 Nisan 2020 20:21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs nedeniyle 123 kişinin daha hayatını kaybettiğini 4 bin 674 kişiye daha tanı konduğunu açıkladı. Böylece Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 140'a; vaka sayısı 90 bin 980'e yükseldi. 

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı. 

Koca, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız."

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