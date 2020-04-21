T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 119 kişi daha hayatını kaybetti, 4 bin 611 yeni tanı kondu; toplam ölüm sayısı 2 bin 259'a; vaka sayısı 95 bin 591'e yükseldi

21 Nisan 2020 19:01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs nedeniyle 119 kişinin daha hayatını kaybettiğini 4 bin 611 kişiye daha tanı konduğunu açıkladı. Böylece Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 259'a; vaka sayısı 95 bin 591'e yükseldi. 

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

TIKLAYIN - Tablo ve grafiklerle Türkiye'nin tüm Koronavirüs verileri

Koca, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon."

ETİKETLER

koronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24