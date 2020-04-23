Türkiye'de Koronavirüs | 115 kişi daha hayatını kaybetti; 3 bin 116 yeni tanı kondu; toplam ölüm 2 bin 491'e; vaka sayısı 101 bin 790'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 115 kişinin daha hayatını kaybettiğini; 3 bin 116 yeni tanı konduğunu açıkladı. Böylece Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 491'e; vaka sayısı da 101 bin 790'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

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Koca, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin."