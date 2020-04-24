Türkiye'de Koronavirüs | 109 kişi daha hayatını kaybetti, 3 bin 122 yeni tanı kondu; toplam ölüm sayısı 2 bin 600'e, vaka sayısı 104 bin 912'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 109 kişinin daha hayatını kaybettiğini; 3 bin 122 yeni tanı konduğunu açıkladı. Böylece toplam ölüm sayısı 2 bin 600'e; vaka sayısı da 104 bin 912'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

TIKLAYIN - Tablo ve grafiklerle Türkiye'nin tüm Koronavirüs verileri

Koca, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15’ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin."