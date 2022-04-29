Türkiye'de Koronavirüs | bin 924 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı 10'un altına düştü!

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bugün Türkiye genelinde Koronavirüs nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti, bin 924 yeni vaka tespit edildi. Covid-19 nedeniyle vefat eden sayısı iki senenin ardından ilk kez 10'un altına düştü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan verilerdeki dikkat çeken düşüşe ilişkin şu mesajı paylaştı:
"Covid-19 kaynaklı vefat sayısı 24 MART 2020’DEN SONRA İLK KEZ bugün 10’un altına düştü. Kaybettiğimiz 9 hastaya Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugün 1.924 olan vaka sayısında da düşüş devam ediyor. Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın."