Türkiye'de Koronavirüs | 96 kişi daha hayatını kaybetti; 20 bin 890 yeni vaka tespit edildi

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="css-1dbjc4n r-1awozwy r-1hwvwag r-18kxxzh r-1b7u577">\n<div class="css-1dbjc4n r-18kxxzh r-1wbh5a2 r-13qz1uu">\n<div class="css-1dbjc4n r-1wbh5a2 r-dnmrzs">\n<div class="css-1dbjc4n r-sdzlij r-1adg3ll r-1udh08x">\n<div class="r-1p0dtai r-1pi2tsx r-1d2f490 r-u8s1d r-ipm5af r-13qz1uu">Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 224 Covid-19 testi yapıldı, 20 bin 890 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.</div>\n<div class="r-1p0dtai r-1pi2tsx r-1d2f490 r-u8s1d r-ipm5af r-13qz1uu"> </div>\n<div class="r-1p0dtai r-1pi2tsx r-1d2f490 r-u8s1d r-ipm5af r-13qz1uu">Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Koronavirüs verilerini Twitter hesabından şu notla paylaştı:</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n<p>"Vaka sayılarındaki yükselişi durduracak olan bizim göstereceğimiz irade ve tedbirlere uyumdur. Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun."</p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/08/1627839327421-kos.jpg" alt width="600" height="312" /></p>\n</body>\n</html>