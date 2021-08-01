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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 96 kişi daha hayatını kaybetti; 20 bin 890 yeni vaka tespit edildi

01 Ağustos 2021 20:30

Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 224 Covid-19 testi yapıldı, 20 bin 890 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Koronavirüs verilerini Twitter hesabından şu notla paylaştı:

"Vaka sayılarındaki yükselişi durduracak olan bizim göstereceğimiz irade ve tedbirlere uyumdur. Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun."

koronakoronavirüsfahrettin koca
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