Türkiye'de Koronavirüs | 93 kişi daha hayatını kaybetti, 3045 yeni 'hasta' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 93 kişi daha hayatını kaybetti, 3 bin 45 yeni hasta (semptom gösteren ve Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 11 bin 326'ya, hasta sayısı ise 407 bin 939'a yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen yeni hasta sayısı 3.000'den fazla. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor. Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin."