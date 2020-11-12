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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 88 kişi daha hayatını kaybetti, 2841 yeni 'hasta' tespit edildi

Toplam ölüm sayısı 11 bin 233'e, hasta sayısı 404 bin 894'e yükseldi

12 Kasım 2020 19:33

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 88 kişi daha hayatını kaybetti, 2841 yeni hasta (semptom gösteren ve Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 11 bin 233'e, hasta sayısı ise 404 bin 894'e yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2.841 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. Maske ile virüs yükünü düşürelim. "

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