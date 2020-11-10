Türkiye'de Koronavirüs | 87 kişi daha hayatını kaybetti, 2529 yeni 'hasta' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 87 kişi daha hayatını kaybetti, 2529 yeni hasta (semptom gösteren ve Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 11 bin 59'a, hasta sayısı ise 399 bin 360'a yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2.529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın."