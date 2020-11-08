Türkiye'de Koronavirüs | 84 kişi daha hayatını kaybetti, 2516 yeni 'hasta' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 84 kişi daha hayatını kaybetti, 2516 yeni hasta (semptom gösteren ve Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 10 bin 887'ye, hasta sayısı ise 395 bin 255'e yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2.516 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.740’a ulaştı. Bugün taburcu olan 2.000’den fazla iyileşen hastamız oldu. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın."