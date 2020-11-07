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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 81 kişi daha hayatını kaybetti, 2483 yeni 'hasta' tespit edildi

Toplam ölüm sayısı 10 bin 803'e, hasta sayısı ise 391 bin 739'a yükseldi

07 Kasım 2020 19:00

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 81 kişi daha hayatını kaybetti, 2483 yeni hasta (semptom gösteren ve Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 10 bin 803'e, hasta sayısı ise 391 bin 739'a yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2.483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da, ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın."

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