Türkiye'de Koronavirüs | 77 kişi daha hayatını kaybetti, 16 bin 894 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saatte yapılan 298 bin 461 testte 16 bin 894 vaka tespit edildi. 77 kişi hayatını kaybederken, 19 bin 553 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 298 bin 461 testte 16 bin 894 vaka tespit edildi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 77 oldu. Bir günde toplam 298 bin 461 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 19 bin 553 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,31 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,06 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 675 bin 886’ya yükseldi.