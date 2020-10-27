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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 76 kişi daha hayatını kaybetti, 2209 yeni 'hasta' tespit edildi

Toplam ölüm sayısı 9 bin 950'ye, hasta sayısı ise 366 bin 208'e yükseldi

27 Ekim 2020 19:01

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 76 kişi daha hayatını kaybetti, 2209 yeni hasta (semptom gösteren ve Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 9 bin 950'ye, hasta sayısı ise 366 bin 208'e yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca, günlük tabloyu açıkladığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2.209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.827’ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım."

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