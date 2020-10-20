Türkiye'de Koronavirüs | 74 kişi daha hayatını kaybetti, 1894 yani "hasta" tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 74 kişi daha hayatını kaybetti, 1894 yeni hasta (semptom gösteren ve Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 9 bin 445'e, hasta sayısı ise 351 bin 413'e yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca, günlük tabloyu açıkladığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 1.894 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.545’e yükseldi. Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz. Tedbirlere uyarak birlikte mücadeleye destek verin."