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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 73 kişi daha hayatını kaybetti, 1812 yeni 'hasta' tespit edildi

Toplam ölüm sayısı 9 bin 153'e, hasta sayısı 343 bin 955'e yükseldi

16 Ekim 2020 19:59

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 73 kişi daha hayatını kaybetti, 1812 yeni hasta (semptom gösteren ve Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 9 bin 153'e, hasta sayısı ise 343 bin 955'e yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Bugün tespit edilen 1.812 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde. Vaka sayısı artan illerde tedbirlere uyup azalan illerde tedbirlerden taviz verirsek mücadelemiz güçleşir. Tüm bölgelerimizde tedbirlere eksiksiz uymalıyız."

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