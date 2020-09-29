Türkiye'de Koronavirüs | 68 kişi daha hayatını kaybetti, 1427 yeni tanı kondu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 68 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1427 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 8 bin 130'a, vaka sayısı 317 bin 272'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1.427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin."