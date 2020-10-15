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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 66 kişi daha hayatını kaybetti, 1693 yeni 'hasta' tespit edildi

Toplam ölüm sayısı 9 bin 80e, hasta sayısı 342 bin 143'e yükseldi

15 Ekim 2020 19:03

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 66 kişi daha hayatını kaybetti, 1693 yeni hasta (semptom gösteren ve Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 9 bin 80e, hasta sayısı ise 342 bin 143'e yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün tespit edilen 1.693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız."

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