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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 66 kişi daha hayatını kaybetti, 1648 yeni tanı kondu

Toplam ölü sayısı 7 bin 315'e, vaka sayısı 298 bin 39'a yükseldi

17 Eylül 2020 19:39

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 66 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1648 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 7 bin 315'e, vaka sayısı 298 bin 39'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle: 

"Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın."

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