Türkiye'de Koronavirüs | 65 kişi daha hayatını kaybetti, 11 bin 187 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 65 kişi daha hayatını kaybetti, 735 yeni hasta dahil olmak üzere 11 bin 187 yeni 'vaka' tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de Covid-19'a ilişkin günlük hasta tablosunu paylaştı.

Verilere göre, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 65 kişi daha hayatını kaybetti, 735 yeni hasta dahil olmak üzere 11 bin 187 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 29 bin 030'a, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 780 bin 417'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca: Riski tüm illerde düşürelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ağrı Adıyaman’a, Batman Samsun’a, Bingöl Ordu’ya, Bitlis Balıkesir’e, Diyarbakır İstanbul’a, Mardin Trabzon’a, Van İzmir’e, Siirt Rize’ye, Hakkâri Sinop’a, Şanlıurfa Konya’ya, Şırnak Zonguldak’a, Uşak Tokat’a, Iğdır Giresun’a… örnek olsun! Riski tüm illerde düşürelim."