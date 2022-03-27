Türkiye'de Koronavirüs | 64 kişi daha hayatını kaybetti, 11 bin 194 yeni vaka tespit edildi
27 Mart 2022 22:39
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saatte yapılan 251 bin 242 testte 11 bin 194 vaka tespit edildi. 64 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 402 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 251 bin 242 testte 11 bin 194 vaka tespit edildi.
En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,32 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,07 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 762 bin 564’e yükseldi.