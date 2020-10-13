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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 62 kişi daha hayatını kaybetti, 1632 yeni 'hasta' tespit edildi

Toplam ölüm sayısı 8 bin 957'ye, hasta sayısı 338 bin 779'a yükseldi

13 Ekim 2020 19:05

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 62 kişi daha hayatını kaybetti, 1632 yeni hasta (semptom gösteren ve Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 8 bin 957'ye, hasta sayısı ise 338 bin 779'a yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Bugün tespit edilen 1.632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1.416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin."

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