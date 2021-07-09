Türkiye'de Koronavirüs | 59 kişi daha hayatını kaybetti, 5 bin 670 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 59 kişi daha hayatını kaybetti, 228 bin 826 test yapıldı; 5 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı. Tabloya göre; iyileşen sayısı ise 5 bin 126 oldu.

Sağlık Bakanı Koca: Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilerin yer aldığı tabloyu paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı. Hayat ilelebet sıkı tedbirle, hastalık bana bulaştı bulaşacak endişesiyle sürmez. Randevu alıp aşımızı olalım. Bugün iki ilimiz daha maviye döndü. Yeni örnek iller Kırklareli ve Çanakkale. Birlikte mücadelenin yeni sahası aşı olmaktır. Biran evvel aşınızı olun."