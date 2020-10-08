Türkiye'de Koronavirüs | 58 kişi daha hayatını kaybetti, 1615 yeni 'hasta' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 58 kişi daha hayatını kaybetti, 1615 yeni hasta (semptom gösteren ve Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 8 bin 667'a, hasta sayısı ise 330 bin 753'e yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.
Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.
Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:
Editörün notu: Sağlık Bakanlığı, Covid-19 testi pozitif çıkan ve belirti gösteren bireyleri 'hasta' olarak tanımlıyor ve 29 Temmuz'dan beri günlük tabloda yalnızca 'hasta' bilgisi veriyor. Covid-19 testi pozitif çıkan ancak belirti göstermeyen kişilerin sayısına dair ise bilgi verilmiyor.