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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 58 kişi daha hayatını kaybetti, 1615 yeni 'hasta' tespit edildi

Toplam ölüm sayısı 8 bin 667'a, hasta sayısı 330 bin 753'e yükseldi

08 Ekim 2020 20:00

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 58 kişi daha hayatını kaybetti, 1615 yeni hasta (semptom gösteren ve Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 8 bin 667'a, hasta sayısı ise 330 bin 753'e yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Bugün 1.615 hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda düşüş eğilimi devam ediyor. Salgını kontrol altında tutacak olan filyasyon ve izolasyon. Tedbirlere uyarsak buna gerek kalmayacak. Salgını birlikte kontrol altında tutabiliriz. Bu mücadeleye güç verin."

Editörün notu: Sağlık Bakanlığı, Covid-19 testi pozitif çıkan ve belirti gösteren bireyleri 'hasta' olarak tanımlıyor ve 29 Temmuz'dan beri günlük tabloda yalnızca 'hasta' bilgisi veriyor. Covid-19 testi pozitif çıkan ancak belirti göstermeyen kişilerin sayısına dair ise bilgi verilmiyor.

 

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