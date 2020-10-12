Türkiye'de Koronavirüs | 58 kişi daha hayatını kaybetti, 1614 yeni 'hasta' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 58 kişi daha hayatını kaybetti, 1614 yeni hasta (semptom gösteren ve Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 8 bin 895'e, hasta sayısı ise 337 bin 147'ye yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin."