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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 58 kişi daha hayatını kaybetti, 1512 yeni tanı kondu

Toplam ölü sayısı 6 bin 896'ya, vaka sayısı 286 bin 455'e yükseldi

10 Eylül 2020 20:10

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 58 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1512 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 896'ya, vaka sayısı 286 bin 455'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Aktif hastaların yaş ortalaması 42. Yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması ise 65. Virüsün sevdiklerimizi bizden ayırmaması için birlikte tedbirlere uymakta ısrar edelim. Güçlü MÜCADELE BİRLİKTE tedbirle mümkün."

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