Türkiye'de Koronavirüs | 57 kişi daha hayatını kaybetti, 1603 yeni 'hasta' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 57 kişi daha hayatını kaybetti, 1603 yeni hasta (semptom gösteren ve Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 8 bin 498'e, hasta sayısı ise 326 bin 46'ya yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.
Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.
Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:
"Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın."
Editörün notu: Sağlık Bakanlığı, Covid-19 testi pozitif çıkan ve belirti gösteren bireyleri 'hasta' olarak tanımlıyor ve 29 Temmuz'dan beri günlük tabloda yalnızca 'hasta' bilgisi veriyor. Covid-19 testi pozitif çıkan ancak belirti göstermeyen kişilerin sayısına dair ise bilgi verilmiyor.