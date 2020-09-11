Türkiye'de Koronavirüs | 56 kişi daha hayatını kaybetti, 1671 yeni tanı kondu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 56 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1671 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 951'e, vaka sayısı 288 bin 126'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Bugün 56 CAN sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak BİRLİKTE TEDBİRle mümkün."