Türkiye'de Koronavirüs | 56 kişi daha hayatını kaybetti, 14 bin 336 yeni vaka tespit edildi
31 Mart 2022 19:30
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saatte yapılan 272 bin 196 testte 14 bin 336 vaka tespit edildi. 56 kişi hayatını kaybederken, 16 bin 435 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 272 bin 196 testte 14 bin 336 vaka tespit edildi.
En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,35 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,09 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 995 bin 383’ye yükseldi.