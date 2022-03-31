Türkiye'de Koronavirüs | 56 kişi daha hayatını kaybetti, 14 bin 336 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saatte yapılan 272 bin 196 testte 14 bin 336 vaka tespit edildi. 56 kişi hayatını kaybederken, 16 bin 435 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 272 bin 196 testte 14 bin 336 vaka tespit edildi.