Türkiye'de Koronavirüs | 53 kişi daha hayatını kaybetti, 14 bin 993 yeni vaka tespit edildi
30 Mart 2022 22:22
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saatte yapılan 277 bin 537 testte 14 bin 993 vaka tespit edildi. 53 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 856 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 277 bin 537 testte 14 bin 993 vaka tespit edildi.
En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,34 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,09 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 940 bin 492’ye yükseldi.