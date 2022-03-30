Türkiye'de Koronavirüs | 53 kişi daha hayatını kaybetti, 14 bin 993 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saatte yapılan 277 bin 537 testte 14 bin 993 vaka tespit edildi. 53 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 856 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 277 bin 537 testte 14 bin 993 vaka tespit edildi.