Türkiye'de Koronavirüs | 52 kişi daha hayatını kaybetti, 4 bin 883 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 52 kişi daha hayatını kaybetti, 390 yeni 'hasta' olmak üzere, 4 bin 883 yeni vaka 'vaka' tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı.

Tabloya göre, 52 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 49 bin 576'ya yükseldi.

215 bin 294 testte 4 bin 883 kişiye tanı konulmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 5 milyon 409 bin 024'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca'dan turkuaz tablo değerlendirmesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının 5 binin altına düşmesine ilişkin olarak, "4.883 vaka sayısı, aşısını yaptıranların gurur tablosu sayılmalı." dedi.

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