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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 52 kişi daha hayatını kaybetti, 1761 yeni tanı kondu

Toplam ölü sayısı 6 bin 782'ye, vaka sayısı 283 bin 270'e yükseldi

08 Eylül 2020 19:22

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 52 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1761 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 782'ye, vaka sayısı 283 bin 270'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Bugün 110.000'den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde."

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