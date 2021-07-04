Türkiye'de Koronavirüs | 50 kişi daha hayatını kaybetti, 4 bin 418 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 50 kişi daha hayatını kaybetti, 404 yeni 'hasta' olmak üzere, 4 bin 537 yeni vaka 'vaka' tespit edildi.

50 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 49 bin 782'ye ulaştı. Bugün 216 bin 252 test yapıldı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller: Muğla, Çanakkale, Kırklareli

Tabloda, en az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfusun Türkiye ortalamasına yer verildi. 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 57,81, 2'nci doz ortalaması yüzde 25,23 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 35 milyon 883 bin 598, 2'nci dozda 15 milyon 659 bin 611 ve 3'üncü dozda 1 milyon 64 bin 526 olmak üzere toplam 52 milyon 607 bin 735 aşı uygulandı.



En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik ve İzmir olurken, En düşük aşılama oranına sahip iller ise Bingöl, Ağrı, Batman, Şırnak, Diyarbakır, Muş, Mardin, Şanlıurfa, Bitlis ve Siirt oldu.

Sağlık Bakanı Koca: Haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz

Sağlık Bakanlığı'nın günlük Koronavirüs verilerini açıkladığı sitenin çökmesinin ardından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak "Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak. " dedi.