Türkiye'de Koronavirüs | 5 kişi daha hayatını kaybetti, 905 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı’nın 22 Mayıs'a ilişkin Koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 118 bin 852 testten 905 pozitif vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle 5 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı bin 19 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 678 bin 580 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!" ifadelerini kullandı.