Türkiye'de Koronavirüs | 48 kişi daha hayatını kaybetti, 5 bin 171 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 48 kişi daha hayatını kaybetti, 226 bin 427 test yapıldı; 5 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı. Tabloya göre; iyileşen sayısı ise 5 bin 012 oldu.

Aşılamada 1. doz Türkiye ortalaması yüzde 59.90'a ulaşırken, en çok aşı yapılan il ise yüzde 81.3 ile Muğla oldu. Yüzde 29,3 aşılama ile Bitlis ise son sırada bulunuyor.

Tabloya göre; 1. doz aşılamada Türkiye ortalaması yüzde 59.90 iken iller içerisinde yüzde 81,3 aşılama ile Muğla birinci sırada yer alıyor. Muğla’yı sırasıyla yüzde 74,9 ile Kırklareli, yüzde 74.8 ile Çanakkale, yüzde 74,0 ile Edirne, yüzde 72.7 ile Balıkesir, yüzde 71,5 ile Eskişehir, yüzde 71,2 ile Amasya, yüzde 70,6 ile Aydın, yüzde 69,7 ile İzmir ve yüzde 69,6 ile Bilecik izliyor.

Aşılama oranı en düşük il Bitlis

Yüzde 29,3 aşılama oranı ile Bitlis ise son sırada bulunuyor. En az aşı yapılan illere bakıldığında ise Bitlis’i sırasıyla; Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Şırnak, Ağrı ve Bingöl izliyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu içerisinde yüzde 66,7 gibi yüksek bir aşılama oranı ile Tunceli dikkat çekiyor.

1. doz aşılamada üç büyük ilde ise birinci sırada yüzde 69,7 ile İzmir, ikinci sırada yüzde 69,1 ile Ankara ve yüzde 60,3 ile üçüncü sırada İstanbul bulunuyor.

Sağlık Bakanı Koca: Bir an evvel aşınızı olun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan verilerin yer aldığı tabloyu paylaşarak ifadeleri kullandı: