Türkiye'de Koronavirüs | 41 kişi daha hayatını kaybetti, 11 bin 783 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 41 kişi daha hayatını kaybetti, 11 bin 783 kişide Koronavirüs tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 242 bin 186 testte 11 bin 783 vaka tespit edildi. 41 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 421 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 242 bin 186 testte 11 bin 783 vaka tespit edildi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,10, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,36 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 784 bin 829, 2'nci dozda 52 milyon 983 bin 604 ve 3'üncü dozda 27 milyon 651 bin 081 olmak üzere 147 milyon 64 bin 641 aşı uygulandı.