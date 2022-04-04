Türkiye'de Koronavirüs | 40 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 12 bin 647 olarak kaydedildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 40 kişi daha hayatını kaybetti, 12 bin 647 kişide Koronavirüs tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 236 bin 343 testte 12 bin 647 vaka tespit edildi. 40 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 958 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 236 bin 343 testte 12 bin 647 vaka tespit edildi.