Türkiye'de Koronavirüs | 36 kişi daha hayatını kaybetti, 9 bin 354 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 36 kişi daha hayatını kaybetti, 9 bin 354 kişide Koronavirüs tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 215 bin 229 testte 9 bin 354 vaka tespit edildi. 36 kişi hayatını kaybederken, 10 bin 885 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 215 bin 229 testte 9 bin 354 vaka tespit edildi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,11, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,38 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 791 bin 874, 2'nci dozda 52 milyon 994 bin 461 ve 3'üncü dozda 27 milyon 674 bin 368 olmak üzere 147 milyon 171 bin 659 aşı uygulandı.