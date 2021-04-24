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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 339 kişi daha hayatını kaybetti, 40 bin 596 yeni vaka tespit edildi

24 Nisan 2021 19:21

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 339 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 905 yeni 'hasta' olmak üzere, 40 bin 596 yeni vaka 'vaka' tespit edildi. Bu, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en yüksek günlük vefat sayısı oldu.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 339 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 38 bin 11'e yükseldi.

40 bin 596 kişiye tanı konulmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 4 milyon 591 bin 416'ya yükseldi.

KoronavirüsKoronavirüs tablosu
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