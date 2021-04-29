Türkiye'de Koronavirüs | 339 kişi daha hayatını kaybetti, 37 bin 674 yeni vaka tespit edildi

T24 Haber Merkezi

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 339 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 715 yeni 'hasta' olmak üzere, 37 bin 674 yeni vaka 'vaka' tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 339 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 37 bin 674'e yükseldi.

37 bin 674 kişiye tanı konulmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 4 milyon 788 bin 700'e yükseldi.