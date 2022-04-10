Türkiye'de Koronavirüs | 32 kişi daha hayatını kaybetti, 5 bin 609 yeni vaka sayısı tespit edildi

Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, Türkiye'de bugün Koronavirüs nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 609 yeni vaka sayısı tespit edildi.

Vakalarda düşüşün devam ettiği tabloya göre son 24 saatte 172 bin 461 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 32 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Türkiye'de vakalar en son 12 Temmuz'da 5 bin seviyesini görmüştü.

Sağlık Bakanlığı, 10 Nisan Koronavirüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 172 bin 461 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 32 kişi hayatını kaybetti.