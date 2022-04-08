Türkiye'de Koronavirüs | 31 kişi daha hayatını kaybetti, 7 bin 120 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 31 kişi daha hayatını kaybetti, 7 bin 120 kişide Koronavirüs tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 197 bin 554 testte 7 bin 120 vaka tespit edildi. 31 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 217 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 197 bin 554 testte 7 bin 120 vaka tespit edildi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,11, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,38 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 793 bin 814, 2'nci dozda 52 milyon 997 bin 699 ve 3'üncü dozda 27 milyon 680 bin 367 olmak üzere 147 milyon 197 bin 855 aşı uygulandı.