Türkiye'de Koronavirüs | 281 kişi daha hayatını kaybetti, 18 bin 52 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 281 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 178 yeni 'hasta' olmak üzere, 18 bin 52 yeni vaka 'vaka' tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 281 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 42 bin 756'ya yükseldi.

228 bin 873 testte 18 bin 52 kişiye tanı konulmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 4 milyon 691 bin 224'a yükseldi.