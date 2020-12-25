T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 256 kişi daha hayatını kaybetti; 17 bin 543 yeni 'vaka' tespit edildi

Toplam ölüm sayısı 18 bin 371'e yükseldi

25 Aralık 2020 19:18

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 256 kişi daha hayatını kaybetti, 3 bin 199 yeni hasta dahil olmak üzere 17 bin 543 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 18 bin 371'e, vaka sayısı ise 2 milyon 118 bin 255'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 3.199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı. Ümidimiz bu iyileşmenin yakın zamanda kayıplarımızın sayısına da yansıması. Aşı kampanyası sonuna kadar tedbirde ısrar edelim."

ETİKETLER

KoronavirüsKoronavirüs tablosu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24