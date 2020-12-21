Türkiye'de Koronavirüs | 254 kişi daha hayatını kaybetti; 19 bin 103 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 254 kişi daha hayatını kaybetti, 3 bin 412 yeni hasta dahil olmak üzere 19 bin 103 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 18 bin 351'e, vaka sayısı ise 2 milyon 43 bin 704'e yükseldi. Öte yandan 254 ölüm, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan bu yana Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en yüksek veri oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 3.412 yeni hastamız var. Aktif vaka ve ağır hasta sayımız azalıyor. Yatak doluluk oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Kurallara birlikte uymanın neticesini almaya başladık."