Türkiye'de Koronavirüs | 254 kişi daha hayatını kaybetti; 15 bin 692 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 254 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 612 yeni hasta dahil olmak üzere 15 bin 692 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 20 bin 642'ye, vaka sayısı ise 2 milyon 194 bin 272'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2.612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Bu durumun kayıplarımıza da yansımasını yakın gelecekte görmeyi ümit ediyorum. Birlikte mücadele virüsü yener."