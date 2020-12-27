Türkiye'de Koronavirüs | 254 kişi daha hayatını kaybetti; 14 bin 205 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 254 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 806 yeni hasta dahil olmak üzere 14 bin 205 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 19 bin 878'e, vaka sayısı ise 2 milyon 147 bin 578'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2.806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak."