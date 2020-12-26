Türkiye'de Koronavirüs | 253 kişi daha hayatını kaybetti, 15 bin 118 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 253 kişi daha hayatını kaybetti, 3 bin 2 yeni hasta dahil olmak üzere 15 bin 118 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 19 bin 624'e, vaka sayısı ise 2 milyon 133 bin 373'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 3.002 yeni hasta var. Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayımızdaki düşüş de devam ediyor. Bu güzel haberleri sürekli hale getirecek olan aşılama programı etkisini gösterene kadar mücadele."